FIKA 2019 : Le Pm délivre le message du chef de l'État à Serigne Mboup et explique la politique d'infrastructures routières du Président Macky Sall.

Et de deux, le premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne a marqué de sa présence à la cérémonie officielle de la Foire internationale de Kaolack pour donner le clap de départ de la quatrième édition. D'abord le chef du gouvernement a d'abord confié au président du comité d'organisation de la Fika, l'intérêt que le chef de l'État accorde à ce rendez d'échanges économiques initié par Serigne Mboup, ce qui a valu selon lui, sa présence à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2019. "Le président de la République m'a dit de venir te soutenir et t'encourager pour les belles initiatives que entreprends à l'endroit de la région de Kaolack", a confié le Premier ministre qui n'a pas aussi manqué d'expliquer la vision du chef de l'État en matière d'infrastructures routières. À en croire Mohamed Boun Abdallah Dionne, si Dakar constitue le cerveau du pays, Kaolack représente sans nul doute le poumon.

"Kaolack occupe aujourd'hui une position centrale dans le pays et elle est le passage obligé pour rallier plusieurs localités du pays", a t-il affirmé. Pour le chef du gouvernement, la vision du chef de l'État pour développer le Sénégal repose sur deux grandes autoroutes allant du sud vers l'est, évoquant ainsi l'autoroute Ila Touba et l'autre reliant Dakar à Kaolack...