FIKA 2019 : Le COSEC au cœur de l'édition 2019

Ce vendredi 1 Février 2019 est la journée dédiée au ministère de la pêche et de l'économie maritime. Une occasion saisie par le Conseil des chargeurs à travers son directeur pour revenir sur le bien-fondé de sa présence à la Foire internationale de Kaolack et de l'intérêt qu'il accorde aux activités des chambres de commerce. Après le forum tenu dans la grande salle de la chambre de commerce en présence du ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime, le directeur du Conseil des chargeurs a réuni des acteurs du secteur pour revenir sur les missions du Cosec et les importants projets en cours pour redynamiser le port de Kaolack. Une riche journée qui a également permis au directeur Mamadou Ndione et sa délégation, d'effectuer une visite dans différents stands de la foire, notamment celui de la structure qu'il dirige...