FIKA 2019 / FINALE CONCOURS DIDACTIQUE : Amy Sarr Fall, la patronne de l’Intelligence Magazine, marraine de l’édition.

Le concours didactique de la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) , un des temps forts de la manifestation foraine sous régionale, aura pour invité d’honneur ce mercredi, Mme Amy Sarr Fall, la directrice générale de Intelligence Magazine. Cette militante de l’éducation et de la formation, ambassadrice de l’UNESCO, a été choisie par les organisateurs pour parrainer l’épreuve de dissertation sur le thème « La valorisation des produits locaux : les paramètres de compétitivité ».



Un hommage de plus pour cette intellectuelle de renommée, doublée d’un gourou des médias, qui en moins d’une décennie a marqué de son empreinte le paysage médiatique sénégalais. Clin d’œil du destin, elle succède à la star planétaire et patron de presse Youssou Ndour à cet honneur de référence pour les candidats issus de lycées ou instituts d’enseignement secondaire de la région de Kaolack et de Gambie.



La cérémonie qui aura lieu cet après-midi à l’esplanade Salif Ba du complexe ‘’cœur de ville ‘’ de Kaolack, sera présidée par le ministre de l’éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam...