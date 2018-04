FIFA : vers la fin des prêts ?

Depuis plusieurs mois, la FIFA, les syndicats de joueurs et les associations de clubs se réunissent à Zurich (Suisse), au siège de l'instance internationale, pour réformer le système des transferts et des prêts. D'après France Football, ces réunions pourraient notamment aboutir à une régulation stricte des prêts... voire une interdiction totale !



Ce point a été mis à l'ordre des concertations suite à l'utilisation "perverse" du prêt par certains clubs. À la base, un prêt est censé apporter du temps de jeu ou de l'expérience à un joueur qui en manque, pour ensuite le faire revenir. Le problème, c'est que certains clubs utilisent ce système pour donner de l'exposition à leurs jeunes joueurs et ensuite les revendre avec une belle plus-value, sans jamais les faire jouer. En résumé, les prêts sont devenus un moyen de faire du business.



France Football souligne par exemple que, cette saison, la Juventus a prêté 41 joueurs, Udinese 27, Chelsea 22 et 18 pour Manchester United. En France, le club qui compte le plus de joueurs prêtés est l'AS Monaco (11). La fin des prêts pourrait donc poser un souci sur la taille des effectifs puisque ces clubs ne pourraient plus se permettre de garder autant de joueurs sous contrat.