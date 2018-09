FIFA XI : Sadio Mané dans la sélection des 55 joueurs pour l'équipe type de l'année !

La FIFA et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé ce lundi la liste des 55 joueurs en lice pour faire partie du XI FIFA de l'année 2018. Cette sélection a été établie grâce aux votes de 25 000 joueurs professionnels issus de 65 pays. Ainsi, on retrouve 5 gardiens, 20 défenseurs, 15 milieux ainsi que 15 attaquants, et onze d'entre eux composeront l'équipe type présentée le 24 septembre prochain.



Huit Français, sept champions du monde 2018



Sept champions du monde français sont présents dans cette liste : Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On retrouve un huitième Français avec Karim Benzema. En revanche, on notera l'absence du capitaine des Bleus, Hugo Lloris. Le portier de Tottenham est arrivé derrière Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois, David De Gea, Keylor Navas et Marc-André ter Stegen. Avec huit représentants, la France arrive en deuxième position derrière l'Espagne (9) et devance le Brésil (6), la Croatie (5) et la Belgique (4). Le Paris Saint-Germain est le seul club de Ligue 1 représenté avec 6 joueurs (Buffon, Alves, Thiago Silva, Cavani, Neymar, Mbappé). Le Real Madrid et le FC Barcelone dominent cette liste.



Pas de Boateng, Oblak, Sanchez, Alaba, Bale...



Si les supporters français regretteront l'absence de Lloris, d'autres grands joueurs ne font pas partie de cette sélection. C'est notamment le cas de Manuel Neuer, trop longtemps blessé, Jan Oblak, David Alaba, Jérôme Boateng, Pepe, Mesut Özil, Gareth Bale ou encore Alexis Sanchez. D'autres font leur première apparition, comme Marc-André ter Stegen, Virgil van Dijk, Joshua Kimmich, Dejan Lovren, Yerry Mina, Benjamin Pavard, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Kyle Walker, Sadio Mané et Mohammed Salah. Si certaines absences feront parler, cette liste a tout de même fière allure.



La liste des 55 joueurs sélectionnés pour le XI FIFA :



Gardiens (5) : Gianluigi Buffon (Italie, PSG/Juve), Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid, Chelsea), David De Gea (Espagne, Manchester United), Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid), Marc-André ter Stegen (Allemagne, FC Barcelone)



Défenseurs (20) : Jordi Alba (Espagne, FC Barcelone), Daniel Carvajal (Espagne, Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italie, Juve), Dani Alves (Brésil, PSG), Diego Godin (Uruguay, Atletico), Mats Hummels (Allemagne, Bayern Munich), Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Munich) Dejan Lovren (Croatie, Liverpool), Marcelo (Brésil, Real Madrid), Yerry Mina (Colombie, Everton/FC Barcelone), Benjamin Pavard (France, Stuttgart), Gerard Piqué (Espagne, FC Barcelone), Sergio Ramos (Espagne, Real Madrid), Thiago Silva (Brésil, PSG), Kieran Trippier (Angleterre, Tottenham), Samuel Umtiti (France, FC Barcelone), Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), Raphaël Varane (France, Real Madrid), Sime Vrsaljko (Croatie, Inter Milan/Atletico), Kyle Walker (Angleterre, Manchester City)



Milieux de terrain (15) : Sergio Busquets (Espagne, FC Barcelone), Casemiro (Brésil, Real Madrid), Philippe Coutinho (Brésil, FC Barcelone), Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City), Eden Hazard (Belgique, Chelsea), Andres Iniesta (Espagne, Vissel Kobe/FC Barcelone), Isco (Espagne, Real Madrid), N'Golo Kanté (France, Chelsea), Nemanja Matic (Serbie, Manchester United), Luka Modric (Croatie, Real Madrid), Paul Pogba (France, Manchester United), Ivan Rakitic (Croatie, FC Barcelone), David Silva (Espagne, Manchester City), Arturo Vidal (Chili, FC Barcelone/Bayern)



Attaquants (15) : Karim Benzema (France, Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay, PSG), Cristiano Ronaldo (Portugal, Juve/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentine, Juve), Antoine Griezmann (France, Atletico), Harry Kane (Angleterre, Tottenham), Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich), Romelu Lukaku (Belgique, Manchester United), Mario Mandzukic (Croatie, Juve), Sadio Mané (Sénégal, Liverpool), Kylian Mbappé (France, PSG), Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone), Neymar (Brésil, PSG), Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelone) -