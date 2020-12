FIFA The Best 2020 : Sadio Mané plébiscité par 14 pays, 9 journalistes et 7 sélectionneurs, le Sénégal vote Lewandowski…

Nous en savons un peu plus sur le vote des FIFA The Best 2020 avec les résultats détaillés des votes qui ont été divulgués. L’on apprend que 14 capitaines de sélection, 9 journalistes et 7 entraîneurs de sélection nationale ont voté pour l’attaquant international Sénégalais de Liverpool, lors des FIFA The Best 2020. Sadio Mané, arrive ainsi en 4ème position (29 points) derrière Lionel Messi (35 pts), Cristiano Ronaldo (38pts) et Robert Lewandowski (52pts) le grand gagnant.