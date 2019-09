FIFA The Best 2019 : Klopp, Guardiola et Pochettino dans le dernier carré

Après avoir dévoilé le trio de joueurs toujours en lice pour le titre FIFA The Best 2019, (Messi, Ronaldo, Van Dijk), c’était au tour des entraineurs d’être mis en lumière. C‘est ainsi que les noms de Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Mauricio Pochettino ont été cités pour le dernier carré…