FIFA THE BEST 2019 : Virgil Van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo les trois nominés, Sadio Mané out !

L’instance dirigeante du football mondiale vient de dévoiler la liste des trois finalistes pour le trophée du FIFA THE BEST 2019.

Virgil Van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les trois meilleurs joueurs du monde en 2019, a fait savoir la FIFA, à Milan.

Alors que bon nombre l’attendait en tant que finaliste du trophée récompensant le meilleur joueur du monde, au vu de sa meilleure saison réalisée avec Liverpool et en équipe nationale, finaliste de la CAN 2019, Sadio Mané a été (encore) zappé lors du vote, tout comme lors du trophée du meilleur joueur de l’UEFA de la saison. Le sénégalais devra donc patienter avant de voir son nom parmi les meilleurs joueurs du monde.

Les The Best FIFA Football Awards 2019 seront décernés le 23 septembre 2019, à Milan, en Italie.