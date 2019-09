FIFA THE BEST 2019 : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly zappés de l’équipe type mondiale

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards s’est déroulée Lundi à Milan (Italie). L'équipe type de l'année 2019 y a notamment été dévoilée. Ils étaient attendus et ils ne sont pas parvenus à signer une place dans le 11 mondial.





Aucun africain dans ce classement FIFPRO WORLD 11 ! Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont encore oubliés lors de cette cérémonie des Fifa The Best qui récompense les meilleurs joueurs du monde. Dans cette liste, on note bien évidemment la présence de Lionel Messi du néerlandais Virgil van Djik et de Cristiano Ronaldo, le trio nominé pour le titre du meilleur joueur de la saison 2018/2019.



Le fait marquant qui devrait interpeller les amoureux du foot est la présence de Kilyan Mbappé qui vient compléter le trio d’attaque aux cotés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, à la place de Sadio Mané ou même de Mohamed Salah. On note aussi la présence de Marcelo ou même de Sergio Ramos au détriment de Kalidou Koulibay, qui a été un monstre et a réalisé une meilleure saison, notamment avec le titre de meilleur joueur de la Série A. Voici la liste du 11 mondial :



Gardien :



Alisson



Défenseurs :



Matthijs de Ligt



Marcelo



Sergio Ramos



Virgil van Dijk



Milieux :



Frenkie de Jong



Eden Hazard



Luka Modric



Attaquants :



Cristiano Ronaldo



Kylian Mbappé



Lionel Messi