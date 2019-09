FIFA THE BEST 2019 / L’absence des africains Mané et Salah suscite la polémique

La première pique est venue de Samuel Eto’o, présent à la cérémonie des « oscars du football », organisée par la FIFA, ce Lundi. Interrogé avant la cérémonie sur son favori pour le titre The Best FIFA de joueur de l’année, le Camerounais a rétorqué, avant de prendre la tangente : « Les meilleurs pour moi sont Salah et Mané, mais ils ne sont pas là… »



Le légendaire attaquant des « Lions Indomptables », fraichement retraité, est alors loin de se douter que l’Égyptien et le Sénégalais vont être totalement absents du palmarès de l’édition 2019 des The Best FIFA Football Awards.



En effet, l’ailier et le milieu offensif auraient pu légitimement figurer dans l’équipe de rêve (FIFAWorld11) pour la saison 2018-2019. Mais le Belge Eden Hazard, le Croate Luka Modric, le Français Kylian Mbappé ou le Portugais Cristiano Ronaldo en sont, contrairement aux deux meilleurs footballeurs africains du moment.



Un résultat d'autant plus étrange que les deux coéquipiers ont fini au pied du podium pour le titre de joueur de l'année (Salah, 4e et Sadio Mané 5e).





RFI