FIFA : Le mondial des clubs passera à 24 équipes en 2021

Le nouveau format du Mondial des clubs commencera en 2021 et succédera au système actuel, laissant la place à un tournoi plus long et plus attractif, sportivement et économiquement.



Selon The New York Times, la FIFA aurait déjà décidé quel sera le pays organisateur du nouveau format qui se disputera entre le 17 juin et le 4 juillet 2021. La compétition devrait en effet se jouer en Chine et la décision officielle devrait être annoncée à Shanghai le 24 octobre prochain.



En ce qui concerne les places, huit seraient pour l’UEFA, six pour la CONMEBOL, trois pur l’AFC, la CAF et la CONCACAF, alors que la place restante serait pour l’Océanie.