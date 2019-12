FIDAK2019 / Micro-trottoir : À la rencontre des « jeunes vendeurs temporaires »

En cette période où la plupart des jeunes sont "sevrés" d'occupation, il est évidemment heureux pour eux de se voir employés de manière temporaire par les exposants des différents stands à la foire de Dakar. Il est clair que le marché de l'emploi au Sénégal pose un certain nombre de difficultés. Ces jeunes, souvent confrontés au manque de qualification, se retrouvent dans une situation qui nécessite une formation de qualité et un bon accompagnement. C'est ce qu'ont compris ces jeunes au niveau de la foire internationale de Dakar qui s'occupent de l'écoulement des produits. Interrogés sur la raison de leur présence à cette 28e édition de la foire, ils nous font tous savoir que leur principal souci est de s'occuper pour pouvoir se prendre en charge. Mais au delà de cet aspect pécuniaire, certains d'entre eux estiment qu'il est l'heure pour les jeunes d'entreprendre et de se créer une situation stable.