FIDAK2019 / Agriculture : L’ANCAR décline ses missions

Placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, l’Agence nationale du Conseil agricole et rural a pris part à cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar. Etant considéré comme l’un des moteurs de la croissance, l’agriculture est un pilier essentiel du plan Sénégal émergent et l’Ancar, un intrant hautement stratégique. C’est pourquoi, dans sa mission de conseil agricole et rural, l’Ancar opte pour un suivi permettant d’améliorer son système de production mais de manière innovante, d’améliorer leur revenus. Des innovations technologiques qui concernent diverses chaînes de valeur sont adoptées et sont bien déclinées par la directrice de l’Ancar dans cette Foire 2019.