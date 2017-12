FIDAK 2017 / Visite du ministre de l’économie solidaire et de la microfinance : « Il faut consommer ce que nous produisons pour aller vers l’émergence… »

La 26 ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) a reçu ce Vendredi 22 Décembre 2017, la visite du ministre de l’économie solidaire et de la microfinance, Mme Aminata Angélique Manga.



Occasion saisie par le ministre pour faire une tournée au niveau des stands. Et faire l’état des lieux, notamment au niveau des femmes regroupées dans les GIE qui s’activent autour des activités de transformation et valorisation des produits locaux. Ce qui lui a permis d'avoir un aperçu sur les avancées du concept « consommer local.»



A ce propos, l’accent a été mis sur la nécessité d’aller vers une démarche de financement inclusive. Afin d’encadrer et de former les femmes au niveau des GIE et des associations. Pour aller vers un développent durable à travers la valorisation et l’exportation de produits sénégalais