FIDAK 2017 / Cérémonie de remise de prix : Le Fongip distingué parmi les meilleurs acteurs de l’édition 2017

Le salon VIP du Cices a refusé du monde ce jeudi 28 décembre 2017, lors de la cérémonie de remise de prix de fidélité aux différents participants de la Foire Internationale de Dakar édition 2017.



A l’occasion, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a été distingué pour sa participation dynamique et remarquable à la foire.



Pour la présente édition, le Fongip a été distingué du prix de la meilleure agence en terme de participation publique. Ceci, grâce à une démarche basée sur la proximité et la réactivité pour mieux toucher et satisfaire leurs cibles.