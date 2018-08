FIBA U18 African Championship 2018 : les adversaires du Sénégal connus

Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des U18 a eu lieu ce jeudi à la Salle de Conférence du Palais des Sports Salamatou Maiga de Bamako, Mali



Les résultats de ce tirage au sort se présentent comme suit :

Groupe A : 1. Mali ; 2.Egypte; 3.Ouganda; 4.Guinée; 5.RD Congo; 6.Libye

Groupe B : 1. Angola ; 2.Tunisie;3.Côte d'Ivoire; 4.Algérie; 5.Rwanda; 6.Sénégal



La première phase se disputera sous la forme d’un championnat où chaque équipe rencontrera les cinq (5) adversaires de son groupe.

Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Dès lors, le tournoi se jouera en matchs à élimination directe (quarts de finale, demi-finales et finales).

Les vainqueurs des quarts de finale se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les perdants disputeront les matchs de classement.

Le match de classement pour la troisième place et la finale se joueront le dernier jour du championnat (2 septembre).

Le vainqueur et le finaliste de ce championnat seront qualifiés pour le Championnat du Monde U19 de la FIBA 2019.

Source Fiba