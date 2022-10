FIBA Africa « Regional Youth Camp » : La relève du basket féminin africain en regroupement à Saly pour trois jours…

Le FIBA Africa Regional Youth Camp se tient présentement à Saly, précisément à l’académie Diambars où se trouve la NBA Academy. En présence du président de la fédération sénégalaise de Basket-ball, Babacar Ndiaye et de quelques responsables de FIBA Afrique, dont Franck Traoré, la cérémonie de lancement du camp d'entraînement s’est tenue ce mardi matin.



Pour la deuxième étape de cette tournée africaine, organisée par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA, le camp spécialement dédié à la promotion du basket féminin sur le continent africain, près de 45 jeunes filles venant d’au moins vingt pays ont été sélectionnées. En attendant la prochaine étape qui aura lieu à Madagascar avec un mixte qui verra la participation de jeunes filles et de garçons.



Une manière de mieux intégrer le développement du basket féminin dans les programmes de la FIBA a souligné Franck Traoré. Dans la foulée, le président de la fédération de basket qui a reconnu l’importance de promouvoir la petite catégorie, chez les filles, a annoncé un partenariat entre FIBA Afrique et la FSBB…