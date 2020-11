FEU À OCASS DE TOUBA / Le délégué du marché annonce des pertes de loin supérieures au milliard de francs.

Seyni Dieng n'en revient toujours pas. Pour le délégué du marché Ocass, jamais son marché n'a subi un incendie aussi dévastateur, aussi sévère que celui enregistré dans cette nuit du lundi au mardi et dont des flammes restent encore à être éteintes.



On ne peut plus déconcerté, Seyni Dieng évalue à plusieurs milliards de francs les pertes subies par les sinistrés.



" Les marchands ambulants, les propriétaires de cantines au niveau des centres commerciaux ont été, de loin, les plus touchés. Les sapeurs pompiers avaient des difficultés pour pénétrer dans le marché faute de bouches d'incendie suffisantes", se désolera-t-il.



Il précisera que le feu s'est exactement déclaré un peu avant 02 heures du matin et que c'est lui qui a informé le gouverneur et le préfet de Mbacké...