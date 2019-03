FESPACO 2019 : Le collectif des cinéastes non-alignées (CCNA) compte boycotter la série "Le Trône" du réalisateur Tahirou Tasséré Ouédraogo

Les femmes de l’industrie du cinéma africain invitent à la signature d'une pétition et à la diffuser le plus largement possible. Avec le hashtag " Même pas peur " , les collectifs Cinéastes non-alignées (CCNA) et Noire n’est pas mon métier appellent au boycott de la série "Le Trône", réalisée par Tahirou Tasséré Ouédraogo en compétition série, dans le cadre du Fespaco 2019.

Selon les propos de Azata Soro, deuxième assistante du réalisateur burkinabè Tahirou Tasséré Ouédraogo, le réalisateur l’a insultée, frappée puis a cassé une bouteille de bière avant de taillader son visage, toujours marqué, sur la joue, par une cicatrice de plus de 8 centimètres.

Le cinéaste a été jugé et condamné pour ces faits, mais nullement désavoué par la profession.

Ainsi, pour des raisons éthiques, il est inadmissible que ce film ait été sélectionné par le Fespaco dans le cadre du cinquantenaire du festival, et par dessus tout, appuyé par TV5 Monde. Ils réclament fermement que Le "Trône" soit exclu de la compétition.

Un geste que l’ensemble de la profession marque afin de dénoncer les violences, harcèlements et abus sexuels subis par leurs collèges. Une conférence de presse avait été organisée par CCNA autour de la thématique "La place des femmes dans l’industrie du cinéma africain et de la diaspora" pour débattre et trouver des solutions face à cette situation.