FESNAC / Le Centre Culturel de Louga porte désormais le nom de Mademba Diop

Le Centre Culturel Régional de Louga porte désormais le nom de Mademba Diop, décrit à Louga comme une figure emblématique de la culture lougatoise dont il était le porte-fanion tant au niveau du Sénégal qu’à travers le monde.



La cérémonie de baptême s’est déroulée ce jeudi sous la présidence du ministre de la culture Mr Abdou Latif Coulibaly, en marge du lancement officiel au stade Alboury Ndiaye, de la 10e édition du festival national des arts et cultures.



Auparavant, le président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, avait justifié le choix porté sur Mademba Diop pour donner en exemple cet homme à la jeune génération.



L’ancien président de la troupe du Cercle de la jeunesse, Birahim Dieng et l’actuel président Cheikh Zacaria Niang, se sont tous deux appesantis sur la vie et l’œuvre de l’homme, en mettant un accent particulier sur son parcours, avant de souhaiter l’érection d’un Musée du Cercle de la jeunesse de Louga.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga