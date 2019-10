Un baume au coeur des femmes ! L'actuel Khalife Général des Mourides, dans une de ses sorties que Dakaractu a trouvée dans les archives et qui date de 2015, a vivement exhorté la femme à ne point se sous-estimer dans sa quête d'ascension spirituelle. Dans un ziara auquel il prenait part à l'époque, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou invitait fortement les femmes à savoir que l'agrément divin n'est guère lié au genre et qu'il s'obtient au prorata des efforts fournis dans la cadre de la religion. « L'homme et la femme sont d'égale dignité dans l'islam. La femme peut dépasser spirituellement l'homme à force de persévérer. Elle peut atteindre des stations insoupçonnées et à tous les niveaux. Rien n'est de trop pour l'une d'entre elles qui s'exerce religieusement autant qu'il le faut ».



Une déclaration hautement significative qui interpelle les femmes Sénégalaises qui ne manquent pas de modèles comme Sokhna Diarra Bousso.