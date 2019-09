FC Metz : Habib Diallo plébiscité joueur du mois

Très en forme en ce début de saison, Habib Diallo l’attaquant sénégalais du FC Metz, vient d’être élu meilleur joueur grenat du mois d’août. Le joueur de 23 ans, auteur de trois buts en quatre matches, devance largement ces coéquipiers Habib Maïga (26%) et Renaud Coahade (15%).



Avec quatre buts inscrits en autant de journées, le promu Metz a réussi un début de championnat correct en Ligue 1, grâce notamment à l’actuel meilleur buteur du club avec 6 réalisations toutes compétitions confondues dont trois en championnat.



Au-delà de ses trois buts, celui qui a marqué 26 buts en L2 l'an dernier, a beaucoup travaillé et son gabarit a fait souffrir la défense de Ligue 1. À noter qu’il n’avait pas été sélectionné par le coach Aliou Cissé, pour la CAN 2019...