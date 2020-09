FC Barcelone : Lionel Messi reste au club !

Dans une interview accordée à Goal.com, Lionel Messi a mis fin au suspens en affirmant qu'il restera au FC Barcelone cette saison. "Je vais continuer au club ... On m'a dit que la seule façon de partir était de payer la clause, c'est impossible et il y aurait eu jugement... Je ne veux pas avoir un procès avec mon club, il m'a tout donné, c'est le club de ma vie... J'ai grandi ici, il m'a tout donné et j'ai tout donné. Je ne ferais jamais un procès contre le club... Je le répète, je reste ici."

Une volte-face somme toute assez logique au vu des raisons données par l'attaquant Argentin. Les socios pourront encore profiter de leur génie encore au moins une saison...