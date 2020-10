Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission ce mardi, a informé le média Français L'Equipe. Selon Sport et Mundo Deportivo, son mandat devait initialement prendre fin en mars 2021.



Très critiqué notamment pour sa gestion du cas Lionel Messi et pour les résultats décevants de la saison dernière, Bartomeu voulait reporter la motion de censure censée être votée à son encontre le week-end prochain.



Avec ses collaborateurs, Bartomeu aurait donc pris cette décision pour éviter une destitution via une motion de censure, dont le référendum a été approuvé par le gouvernement catalan. Et sans surprise, ce départ aurait été immédiatement accepté par les décideurs de Barcelone.