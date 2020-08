FC Barcelone : Éric Abidal "remercié" par la direction du club

Le FC Barcelone vient d'annoncer la résiliation du contrat d'Éric Abidal, qui officiait comme secrétaire technique depuis quelques années.

Suite à l'élimination et à la claque subie contre le Bayern Munich (8-2) à Lisbonne la semaine passée, le FC Barcelone connaît de nombreux remous en interne. Une longue réunion a eu lieu ce lundi et de nombreuses décisions ont été prises. La première a été la mise à l'écart de l'entraîneur Quique Setién, remercié après quelques mois d'intérim seulement, et prochainement remplacé par Ronald Koeman.



Footmercato