FATICK / Les potentialités de la région à l’honneur à la FIDAK

La région de Fatick a d’immenses potentialités et doit être vulgarisée à plus grande échelle. C’est le sentiment du maire de la commune. Matar Ba non moins ministre des Sports, a visité les stands de la Foire internationale de Dakar en compagnie du directeur de la Foire et du parrain de la journée de Fatick, El Hadj Souleymane Diouf. À travers l’exposition de différents produits et articles, les femmes de cette localité ont ainsi voulu montrer les spécificités de leur terroir, mais aussi vulgariser l’expertise locale. Matar Ba a exhorté les ressortissants de Fatick à s’impliquer davantage dans le développement économique de leur collectivité, ce en parfaite cohérence avec la vision du Chef de l’État à travers le PSE.