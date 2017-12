FATICK : Le FONGIP injecte 800 millions de francs dans le financement de plusieurs projets

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) a facilité depuis 2014 le financement de plusieurs centaines de projets pour un montant d’environ 800 millions de francs dans le département de Fatick, a indiqué, mercredi, son administrateur général, Doudou Kâ.



’’L’enveloppe injectée aujourd’hui dans le département de Fatick s’élève à moins d’un milliard de francs, soit plus précisément à 800 millions de francs’’, a indiqué M. Kâ, expliquant que les banques et institutions de micro-finance ont servi d’intermédiaires au FONGIP.



Il s’exprimait à l’issue d’une rencontre tenue avec les responsables de l’institution de micro-finance ’’Mec le Sine’’ dans le cadre de la tournée nationale d’évaluation des activités du FONGIP démarrée à Fatick.



’’Mais, a-t-il précisé, c’est une enveloppe qui ne prend pas en compte l’important projet de mise en place de la biscuiterie de Fatick dont le FONGIP appuie l’installation’’, a-t-il précisé.



’’C’est avec l’accompagnement du FONGIP que cette usine dont les activités seront probablement lancées vers la fin du premier trimestre 2018, a été mise en place’’, a-t-il ajouté.



L’administrateur du FONGIP a rappelé que l’ambition de sa structure est de générer des dizaines de milliers d’emplois dans les prochaines années.



"Nous allons y arriver pas à pas et évaluer les initiatives à mettre en place pour atteindre les objectifs d’émergence de l’État", a-t-il promis.



Outre l’institution de micro-finance ’’Mec le Sine’’, la délégation du FONGIP a visité une ferme avicole située dans le village de Diockoul mais aussi l’usine de biscuiterie de Fatick dont les travaux sont en cours.



D’autres étapes sont prévues jeudi dans le cadre de cette tournée d’évaluation des activités du FONGIP dans la région de Fatick.