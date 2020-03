FATICK / 7ème Édition lutte traditionnelle : Pakala vainqueur du drapeau Dr Cheikh Kanté.

La finale de la 7ème édition du gala de lutte traditionnelle doté du drapeau du ministre en charge du Pse, le Dr. Cheikh Kanté, a opposé les lutteurs Pakala et Dou Sané après qu’ils ont tous deux réussi à s’imposer dans la phase préliminaire à laquelle une dizaine de lutteurs avait pris part. Au finish, Pakala a fini par prendre le dessus sur son adversaire au terme de plus de quinze minutes de confrontation. Le champion qui a reçu son drapeau des mains des ministres Abdou Karim Sall et Cheikh Kanté, a salué la performance de son adversaire et se dit très content d’avoir remporté la compétition pour la seconde fois.

Pour le parrain de l’édition, le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, c’est la jeunesse sénégalaise qui est sortie victorieuse de l’événement. Quant au ministre Cheikh Kanté, il relève une bonne qualité de la participation qui a mis toute la jeunesse sénégalaise, particulièrement celle fatickoise, en symbiose. L’événement s’est tenu à l’arène Birame Téning Ndiaye...