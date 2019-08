FATICK : 76 morts et 840 blessés sur le tronçon Ndiosmone-Ouyal Sandé en 19 mois. (OFFICIEL)

Au total 76 morts et 840 blessés ont été enregistrés sur le tronçon routier Ndiosmone-Ouyal Sandé (Centre-Ouest) dans la période de janvier 2018 à juillet 2019, soit sur une durée de 19 mois, a appris l’APS, samedi.





‘’En effet le bilan des accidents de la circulation sur un des axes routiers les plus meurtriers de la région, en l’occurrence le tronçon routier national Ndiosmone-Ouyal Sandé, s’est alourdit en début 2019 comparé à toute l’année 2018’’, selon, un rapport sur les accidents de la circulation dénombrés sur ce tronçon routier de janvier 2018 à juillet 2019.



Les indicateurs du nombre de victimes d’accidents corporels, matériels, de blessures ou encore de morts sont nettement en hausse sur la période de janvier à juillet 2019 par rapport à toute la période de l’année 2018, sur ce tronçon routier.



‘’Sur les cas de victimes décédées, 46 usagers de la route sont décédés entre janvier et Juillet 2019 contre 33 décès pour toute l’année sur ce tronçon’’, indique le rapport, mentionnant qu’‘’au niveau des victimes blessées, il y a 443 blessés enregistrés de janvier à juillet 2019 contre 397 blessés dénombrés durant toute l’année 2018, sur cet axe de la route nationale numéro I’’.



Concernant les accidentés corporels, a encore signalé le document, 165 victimes sont dénombrées de janvier à juillet 2019 contre 126 sur toute l’année 2018 tandis que pour les accidentés matériels, 21 victimes sont enregistrées en début 2019 contre 21 en 2018.