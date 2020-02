FASEG : « Le patient doit être au cœur des décisions » (Dr Fatou Mbaye Sylla Fall)

" L'industrie pharmaceutique locale : enjeux et defis au Sénegal" est le thème de l'amphi de rentrée en management des établissements de santé de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta diop de Dakar.

Cette rencontre qui a eu pour cadre l'hopital Dalal Jam de Golf était une occasion pour les acteurs de la santé de mettre à nu les difficultés d'accès aux médicaments et surtout les goulots d'étranglement qui entravent le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Selon le Dr Fatou Mbaye Sylla Fall, la Directrice Générale des établissements de santé, il faudra faire en sorte que le patient soit au cœur des décisions. Il s'agit de créer des canevas qui poussent le pays vers la souveraineté en terme de qualité et services de soins adéquats...