FALLOU MBACKÉ (Pdt Conseil Départemental de Mbacké) : « Les collectivités locales ne sont pas des structures opposées à l’État ou à l’administration »

Installé dans la douleur, mais installé tout de même, le Conseil départemental de Mbacké démarre un nouveau mandat avec une équipe qui sera de nouveau dirigée par Serigne Fallou Mbacké, président réélu au terme des élections locales. Si son installation à lui n’aura causé aucun problème car déjà prévu par les textes en vigueur, celle des vice-présidents et présidents de commissions a connu un déroulement haché par une grogne énorme entretenue par les élus de Benno Bokk Yaakar qui n’ont pas voulu que le Président octroie tous les postes de responsabilité aux membres de sa coalition et de son mouvement. À la fin de la séance, ils diront que le tohu-bohu créé n’aura servi à rien. Bref…!



Pour ce qui le concerne, Serigne Fallou Mbacké insistera dans son discours, pour inviter l’État du Sénégal à soutenir le département de Mbacké, expliquant que sa démarche n’est pas de s’opposer au régime. « Nous sommes un démembrement de l’État du Sénégal. Nous travaillons sous la vision du Président de la République puisque c’est lui qui bénéficie de la confiance des Sénégalais, qui définit la politique de la Nation. Nous sommes appelés à travailler avec l’État du Sénégal puisque les collectivités locales sont des délégataires de pouvoirs. Nous sommes appelés à intervenir partout où les populations nous attendent ».



Il poursuit : « Nous avons constaté un retard très profond en terme de construction de classes, en terme d’adduction d’eau, de structures de santé, l’électrification, le chômage, l’encadrement et l’accompagnement des femmes… La tâche est immense. Je réitère ma demande de soutien en commençant par nous trouver un siège... »