FALLOU KÂ (photo) / Le détenu supposé avoir été tabassé par des limiers de Touba-Mbacké et dont l'autopsie est exigée par la famille

Au bout du fil de Dakaractu, Aliou Kâ, proche parent de Fallou Kâ, se prononce : '' nous voulons juste savoir la vérité sur la mort de Fallou Kâ. C'était un jeune de 25 ans, nouvellement marié qui n'a même pas eu le temps de vivre une seule minute de ce mariage. Il fut un chauffeur très calme, respectueux de son travail. Jusqu'ici, jamais nous n'avons eu d'informations le concernant attestant le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi quand on dit qu'il a été alpagué tenant par devers lui du chanvre indien, nous ne pouvons que balayer ces accusations d'un revers de main... ''



Aliou Ka, qui souligne n'accuser personne, se limite jusqu'à cet instant à des faits avérés. "Il a été arrêté samedi dernier. Il a été tabassé et les blessures sur son corps sont assez bavardes dans ce sens. Maintenant, nous voulons juste savoir s'il y a un lien de causalité entre la mort du jeune Fallou et les coups qu'il a reçus. ''



Au niveau de la police, on a rejeté par presse interposée les suspicions, lavant à grande eau les limiers de Ndindy. C'est en bloc que les brimades ont été niées.



Aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, on attend de savoir si l'autopsie annoncée sera effectivement faite et quels résultats en sortiront. Affaire à suivre...