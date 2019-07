FALLOU DIOP ( Madakaw-Touba) : ' Nous qui sommes de l'Apr de Touba, le Président Macky Sall ne nous est d'aucune utilité '

'' Le Président Macky Sall ne nous est d'aucune utilité, d'aucun soutien politique. Il n'aide aucun responsable politique Apériste de Touba. Il ne s'occupe même pas de nous et des activités politiques que nous déroulons pour lui sur fonds propres. Dites-nous depuis quand il n'a plus remis les pieds à Touba. C'est depuis la campagne électorale. Et pourtant, nous avons réussi à récolter pour lui plus de 65 000 voix. Non seulement, il n'a octroyé aucun poste de responsabilité à un leader politique local, mais nul ne l'a entendu dire un petit merci à quiconque ''. Le cri de cœur est de Serigne Fallou Gallass Diop, coordinateur de la structure politique dénommée ''Madakaw '' et alliée de l'Alliance Pour la République.





Carrément intenable, Gallass Diop de marteler que la visite Présidentielle de mercredi ne repose que sur des intérêts personnels du Chef de l'État qui veut, selon lui, inviter le Khalife à tempérer les ardeurs des Sénégalais et surtout de l'opposition par rapport à la question du pétrole. '' S'il n'y avait pas ce débat sur le pétrole et le gaz, rien ne nous dit qu'il allait encore un jour effectuer le déplacement sur Touba. C'est parce que son frère est impliqué dans le scandale, si tant est les accusations sont avérées, qu'il vient chercher de l'aide. Nous nous sentons délaissés, isolés et humiliés. '' Fallou Diop, pour conclure sa déclaration à la presse, d'inviter les militants de l'Apr de Touba à prendre leurs responsabilités et à apporter la réponse qui sied...