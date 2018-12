FALLOU DIOP (MADAKAW) : ' L'autoroute est une prière exaucée de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, matérialisée par le Président de la République '

'' L'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba devra être un moment privilégié pour rendre un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Grâce à ses prières, Touba bénéficie de la plus grande infrastructure routière de toute la sous-région. Ce sera aussi l'occasion de prier pour que Dieu accorde à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké une longue vie et qu'Il lui permette d'achever l'ensemble de ses entreprises ''... Ces mots sont de la structure Madakaw de Touba et plus précisément de son coordinateur Serigne Fallou Diop.



Câblant Dakaractu, Serigne Fallou Diop met au défi les opposants politiques qui avaient déclaré que l'autoroute n'avaient aucune utilité. '' Rien que le gain en temps justifie l'exigence pour les pays Africains comme le Sénégal de se doter d'infrastructures routières de ce genre. Il y a aussi le fait que les accidents de la circulation sont sensiblement réduits et tout le monde sait que la vie humaine n'a pas de prix ''. Serigne Fallou Diop de regarder l'opposition qui se confine, selon lui, à dérouler des discours politiquement incorrects .





Madakaw qui prévoit de réserver un accueil exceptionnel au Président Macky Sall à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba le 20 décembre prochain, ne compte lésiner sur aucun moyen...