FALLING WALLS LABS DAKAR : Ndèye Fatou Mboup va en découdre avec 100 autres candidats du monde

Les rideaux sont tombés sur « le Falling Walls Labs »qui met en compétition des candidats qui présentent leurs travaux de recherche. Une innovation de la Fondation Friedrick Naumann et l’Institut Supérieur de Management (ISM) en collaboration avec ADEPME, Sonatel Orange, Jokkolabs, CTIC,UVS et EPS, le Falling Walls Labs qui permet d’encourager les jeunes à la création d’entreprise. Les candidats sélectionnés pour la 6e édition du Falling Walls Labs Dakar ont présenté devant le public et les membres du jury, dans un temps réglementaire de trois minutes, leurs propres travaux de recherche, leurs visions, leurs modèles d’affaires ou des idées novatrices pertinentes pour le monde d’aujourd’hui. Ces projets basés sur l’utilisation des TIC ont porté essentiellement, sur l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, l’énergie renouvelable, la santé entre autres. Chaque présentation d’une durée de trois minutes. La sixième édition qui mettait en compétition vingt candidats, a été remportée, ce mercredi, par Ndèye Fatou Mboup. Son projet intitulé «The Smart Granary », une technologie innovante basée sur l’énergie renouvelable afin de faciliter la conservation de fruits et légumes à séduit les membres du jury. Ndèye Fatou Mboup va, ainsi, représenter le Sénégal à Berlin, où elle sera en compétition avec 100 autres candidats venus d’un peu partout du monde. Le directeur régional Afrique de l’ouest,Dr Jo Hoden a fait savoir que les candidats ont été évaluée en tenant compte des critères tels que :le facteur innovateur, la pertinence et l’impact, la structure, la performance et la faisabilité du projet. Il informe d’autre part que le voyage de la gagnante vers Berlin sera entièrement pris en charge par la Fondation Friedrick Naumann.