FAIT MAJEUR DU CFEE À MBACKÉ / : « Touba ville abrite 12 centres d'examen »

Pour l'édition 2019 du CFEE à Mbacké, le fait majeur aura été la mise en place de 12 centres d'examen à Touba, la présence de hauteur de 14% des candidats issus des écoles franco-arabes et le fait que 73% des élèves soient des filles. Pour L'IEF et l'adjoint au préfet de Mbacké, ces éléments méritent fortement d'être notés en plus, bien sûr, du fort taux de présence des candidats. Ces propos ont été tenus lors d'une tournée au niveau des centres.