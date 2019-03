FADA REVENDIQUE / « Le vent de Touba aurait pu nous emporter... Yessal est en droit de revendiquer la première victoire de Bby à Darou Moukhty »

Si Darou Moukhty a pu résister ''au vent de Touba'' qui a réduit en miettes la coalition Benno Bokk Yaakar lors du scrutin présidentiel dans cette localité, c'est parce qu'il y a eu l'apport irrécusable de Yessal. La déduction est de Modou Diagne Fada qui revendique "poliment et astucieusement'' la victoire du Président Macky Sall dans la cité de Borom Darou et par extension dans tout le département de Kébémer. En meeting dans son fief, l'ancien ministre de la République se plaira de rappeler que l'histoire ne pourra pas oublier que le signe indien qui empêchait le Président Macky Sall de gagner à Darou a été dominé avec lui. ''Pour la première fois, la commune de Darou Moukhty est tombée entre les mains de Bby. Pour la première fois, la Président Macky Sall gagne le département de Kébémer avec une majorité absolue de 52,4% '' dira-t-il notamment, non sans brandir des chiffres accompagnés de commentaires.



Ainsi, rappelle Fada, en 2017 lors des élections législatives, Bby avait obtenu 26.204 soit 42,% et en 2019 elle a obtenu 42.166 voix au niveau départemental. Dans la commune, elle est passée de

3.448 voix à 6.300. '' Il précise ce qui suit : "c'est cela la vérité des chiffres. Le plus important ce n'est pas de gagner des bureaux de vote ou des centres, mais c'est de gagner pour la première fois pour la coalition." Il ajoute en guise de conclusion que Yessal, au vu des conséquences de sa partition jouée, ''est en parfaite légitimité de revendiquer cette première victoire à Darou Moukhty et à Kébémer. ''



Modou Diagne Fada de s'engager à travailler dans le sens de permettre à Darou Moukhty de bénéficier pleinement des différents programmes de l'État. À l'entame de ses propos, il n'avait pas aussi manqué de signaler le travail prépondérant des leaders politiques comme Thierno Lô, Ibrahima Sall, Djily Mbacké, Madiop Bitèye, Aïdara Diop, Pape Fall, Anta Loum avant de relever le rôle hautement important joué par les jeunes...