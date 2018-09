FACEBOOK : Les internautes n'en finissent pas avec Souleymane Ndéné Ndiaye

Pauvre Souleymane Ndéné Ndiaye, serait-on tenté de dire. Hier, le gars avait été lynché comme pas possible après un post Facebook qu’il a fini par supprimer. Et vous savez quoi ? comme si les internautes avaient décidé de lui faire sa fête, ils se sont rués sur un ancien post en date du 9 décembre 2013 dans lequel l’ancien Premier ministre fustigeait la...transhumance.

« Je viens de regarder les images de l’anniversaire des 5 ans du parti présidentiel, c’est affligeant », écrivait, entre autres, Jules. À lire le flots de commentaires incendiaires et même parfois très violents, il ne serait pas surprenant que Jules quitte... Facebook. Parce que «nak», il ne s’agit ni plus ni moins que d’une intifada !