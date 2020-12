Extension de l'aérodrome de Kaolack / Le gouverneur Alioune Badara Mbengue répond aux impactés : « Le site est un titre de l'État... Des fora ont été organisés et les leaders religieux de cette localité, informés... »

Trouvé cet après-midi au niveau de l'aérodrome de Kaolack, le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, qui supervise personnellement depuis ce matin les opérations de démolition des habitations qui jouxtent l'aérodrome de Kaolack, a apporté quelques éléments de réponse à la suite des plaintes émanant des familles qui font aujourd'hui l'objet de déguerpissement.



" Kaolack s'agrandit de jour en jour et il lui faut des infrastructures portuaires, aéroportuaires dignes de ce nom... Le président de la République a pris la décision d'agrandir cet aéroport de 1.600m à 2. 000 m. Il s'est trouvé qu'entre temps des populations sont venues habiter juste derrière la clôture de l'aéroport et là où nous sommes c'est un titre de l'État. Je ne sais pas par quelle magie, elles sont venues y habiter mais actuellement l'État a besoin de son titre, il le reprend...", a-t-il d'emblée informé.



Répondant aux déclarations des impactés qui disent avoir été pris au dépourvu par rapport à l'avis de déguerpissement "sans délai" qui leur a été envoyé, le représentant de l'État de mettre les points sur les "i". " Je dément formellement, car depuis le mois de juin 2020, lors de ma première visite ici, j'avais instruit le préfet qui avait mis en place une commission départementale de recensement et d'évaluation... Des fora ont été organisés ici et les leaders religieux de cette localité ont été informés..."