Expulsion de migrants sénégalais en Mauritanie : le Sénégal exprime son indignation mais annonce des discussions avec le pays voisin

Abordant la question des Sénégalais détenus en Mauritanie, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a rappelé les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays. Elle a précisé que les autorités sénégalaises et mauritaniennes ont engagé des discussions approfondies sur de nouvelles conditions d’obtention des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais résidant en Mauritanie.



La cheffe de la diplomatie sénégalaise a également indiqué que la Mauritanie s’est engagée à transmettre au gouvernement du Sénégal, avant la fin du mois de mars 2025, les modalités d’obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les compatriotes sénégalais.



Cependant, elle a tenu à souligner que « la Mauritanie est actuellement confrontée à la pression de la migration irrégulière, exacerbée par la crise dans la sous-région ». Malgré cette situation, elle a réaffirmé que « les autorités sénégalaises ont exprimé leur indignation face aux traitements inhumains infligés aux personnes arrêtées et rapatriées de manière involontaire par la Mauritanie ».



Enfin, la ministre a annoncé que des discussions ont été entamées entre les deux pays pour garantir le respect des droits des ressortissants sénégalais et trouver des solutions durables à cette problématique.