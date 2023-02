Exposition horticole, Doha 2023,la participation du Sénégal actée*

Dans le cadre de la préparation de la participation du Sénégal à l'Exposition horticole de Doha,Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations, et Commissaire général de l'Expo pour le Sénégal, a effectué une visite à Doha . La visite est sanctionnée par la signature officielle du contrat de participation de notre pays ce jeudi 2 février 2023.



Cette signature a eu lieu entre le Commissaire général de Expo 2023 Doha pour le Qatar, son Excellence M. Bader Al Dafa, et son homologe du Sénégal, Directeur général de l'Asepex, en présence de M. Mouhamed Habibou DIALLO, Ambassadeur du Sénégal au Qatar et du Docteur Macoumba DIOUF, Directeur de l'horticulture.



Pour rappel, l'Exposition horticole internationale, se tiendra à Doha,Qatar, du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024.En marge de cette visite, la délégation sénégalaise, a également rencontré le Vice Président de la Chambre de Commerce de Qatar, M. Mouhamed Bin Ahmed Bin Twar Alkuwari et les hauts de Hassad food qui est une grande entreprise qatarie spécialisée dans l'investissement agricole et les emballages.