Exposition du sultanat d'Oman : Une meilleure vision de l'Islam.

Afin de lancer un message sur l’image de l’Islam, l’ambassadeur du sultanat d’Oman a organisé une exposition sur la tolérance, la compréhension et la coexistence pacifique dans la religion de l’Islam. Ainsi, les différents panneaux de cette exposition présentent les facettes d’un pays arabe moderne et offrent aux visiteurs un aperçu de la pratique de l’Islam dans la vie quotidienne, un examen de la société omanaise contemporaine et du rôle des femmes dans la société à travers des tableaux de peinture et autres manuscrits et supports médiatiques.



Une exposition ouverte au grand public et qui se tiendra du mardi 10 au vendredi 13 avril au Grand Théâtre National...