Exportation des produits sénégalais : le Mali 1er pays de destination, l‘huile de pétrole raffinée et l’or sont les produits les plus prisés

Le Mali est le 1 er pays de destination des produits sénégalais. C’est ce que confirme le rapport de la banque mondiale « de meilleurs marchés pour tous grâce à la politique de la concurrence ». En effet avec un taux de 22,72% d’exportation, le Mali est même devant l’Inde 9,70% et enfin la Suisse 8,16%. En ce qui concerne les produits sénégalais les plus exportés, le rapport qui se base sur des chiffres de 2016, révèle que l’huile de pétrole raffinée et l’or sont les plus demandés sur le marché avec 18,71% d’exportation et 12,28%. L’arachide pourtant produite abondamment au Sénégal est loin derrière avec seulement 2, 85% d’exportation.