Exportation de graines d’arachides par des chinois : Ce sont les graines d’arachide de la SONACOS.

Une information selon laquelle le ministère de l’agriculture aurait autorisé des exportations de graines d’arachide par des entreprises chinoises, a fait le tour de la toile.



Pour en avoir le cœur net, Dakaractu a contacté une source au sein du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural. Après recoupements, il se trouve que ces graines sont produites par la SONACOS.



Puisque l’entreprise ne peut pas exporter, elle a contacté d’autres entreprises qui vont assurer les exportations. Mais une précision est faite par la source au ministère, c’est que ce sont les graines de la SONACOS qui sont exportées. Cela se fait depuis plus de trois ans déjà que les graines d’arachide de la SONACOS sont exportées par ses entreprises partenaires.



La source de nous dire quand les graines sont produites, la SONACOS envoie la liste des entreprises partenaires et celles-ci sont plus de trois. Elles bénéficient après d’une autorisation spéciale pour exporter les graines de la SONACOS.



La SONACOS prévoit d’exporter cette année 20.000 tonnes de graines d’arachide. Et pour ce faire, elle demande une autorisation spéciale auprès du ministère pour que les entreprises partenaires puissent le faire à la place de la SONACOS.



La source de terminer en nous disant que jusqu’à nouvel ordre, la collecte de graines d’arachide à l’intérieur du pays est interdite par une circulaire du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural.