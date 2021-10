Expo Dubaï 2020 : une réunion d'évaluation s’est tenue ce lundi 25 Octobre 2021 aux sphères ministérielles de Diamniadio.

Avoir un bilan exhaustif de la semaine nationale du Sénégal lors de l’exposition, voilà la principale raison de cette rencontre qui réunissait le ministre du commerce et des PME, Mme Assome Aminata Diatta, le commissaire Général du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020, Dr Malick Diop, le Bureau de Mise à Niveau, les conseillers techniques et l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX).

Globalement, Mme Assome Aminata DIATTA se dit satisfaite du niveau de participation des structures publiques et privées, cependant elle recommande vivement le suivi et l’évaluation de la participation du Sénégal durant toute la période de l’exposition, au-delà de la journée nationale du 13 Octobre 2021.

Entre autres recommandations, le Ministre veut mesurer l’impact de la participation du Sénégal pour une participation efficiente à l’exposition 2015.