Expo Dubaï 2020 : le pavillon Sénégal ne désemplit pas.

Alors que le président de la République, après avoir félicité le ministre en charge du commerce et le commissaire général du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020 pour la bonne tenue de la journée du Sénégal à cette exposition universelle, avait exhorté le commissaire et son équipe à assurer l'animation du pavillon pendant les six mois de l'expo, c'est chose qui est devenue jusque-là une réalité.

À Dubaï, les structures étatiques se relaient dans le cadre de leur semaine d'animation. Après le Cosec, la DGPU, c'était autour du Ministère des mines et de la géologie d'entrer dans la danse. Une semaine ponctuée par des visites du ministre au pavillon, visite de l’expo des séances de B to B avec Iran Mining House, China National Chemical mais également avec le CEO club Network l'un des partenaires stratégiques du Sénégal à ce rendez-vous. Une visite professionnelle a été aussi effectuée à Abu Dhabi, notamment à Emirates Steal.

Le département du pétrole a aussi assuré de son côté l'animation du pavillon. Au-delà de la visite du pavillon, une séance de Media Briefing s'est aussi tenue ainsi que des visites professionnelles à Abu Dhabi pour rencontrer des Cheikh.

S'en est aussi suivi le Bureau de mise à niveau dont la semaine se résume par des réseautages avec Mambo Mouhamed Amin, FURSA, ALVARO ainsi que des démarches auprès des grossistes.