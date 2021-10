Expo Dubaï 2020- Propreté à Dakar : le coup de gueule du Chef de l’Etat Macky Sall

Dubaï est une ville assurément très propre. Avec des poubelles à chaque coin de rue, mais aussi une volonté des habitants à maintenir propre cette ville lumière. Présent ici pour l’expo universelle Dubaï 2020, le Chef de l’Etat Macky Sall a poussé un véritable coup de gueule sur le manque de civisme de certains sénégalais. Il a ainsi promis le retour des cleaning day à l’échelle nationale. « Je demande aux sénégalais d’être plus exigeants en matière de propreté. Nous allons reprendre les opérations de salubrité mais aussi de désencombrement des rues. On ne doit pas occuper la voie publique sous prétexte que l’on doit travailler pour gagner sa vie. On va y remédier avec l’aide des maires, pour que ceux qui y viennent aient envie de rester ou de revenir ».