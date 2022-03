Expo Dubaï 2020 / Moustapha Niasse depuis la première ville des Émirats Arabes Unis : « Ici, le Sénégal a brillé »

En visite officielle dans la première ville des Émirats Arabes Unis, depuis le 23 mars 2022, le président de l’assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a reçu ce mardi l’équipe de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations, Asepex, pour d’abord, féliciter le Sénégal, à travers le directeur général, le Dr Malick Diop et Moustapha Tall, président du conseil de surveillance de l’agence, pour la distinction des CEA Awards, et ensuite exprimer ses impressions à quelques heures de la fin de l’Expo Dubaï 2020.







Le président de l'Assemblée Nationale du Sénégal a rappelé que les expositions de ce genre que Dubaï a organisées pendant un semestre sont une suite logique des différents échanges de croissance, de développement, de financement qui remontent même à 2500 ans avant Jésus Christ à l’époque du pharaon Djoser.



« Ces expositions ont une origine sur plusieurs milliers d’années. Mais celle que j’ai vue ici à Dubaï, est juste impressionnante. Je me suis demandé comment un pays pouvait construire autant d’infrastructures pour loger 192 pays… », lance le président de la 13e législature en félicitant au passage la ville organisatrice de ce grand événement au succès reconnu.



Pour le président Moustapha Niasse, l’Afrique est bien dans sa dynamique triomphante : « Ce qui se passe est en train de prouver que l’Afrique n’a pas été endormie pendant que les autres continents et peuples inventaient des techniques et technologies. Notre continent a bien une histoire même si elle a été occultée. »



À travers ses découvertes scientifiques, ces gestes historiques et héroïques, le président de l’assemblée nationale estime bien que le continent noir a marqué le temps et l’espace mais rappelle qu’elle doit aller de l’avant pour être au diapason des continents où la science et la recherche seront bien parmi ses particularités.



Pour ce qui est du Sénégal, Moustapha Niasse salue hautement le geste du président Macky Sall à travers cette exposition universelle qu’il a lui-même ouverte pour le Sénégal et de permettre au Dr Malick Diop et à ses équipes de faire des résultats au niveau du pavillon Sénégal qui a été parmi les plus visités de l’Exposition durant ces six mois. Ainsi, conclura le patron de l’Afp, « le Sénégal a brillé à Dubaï ».