Expo Dubaï 2020 - Macky Sall : « Dans un monde d’interdépendance, et d’interconnexion, mais aussi de turbulence, les peuples ont besoin d’apprendre à vivre ensemble »

Le président Macky Sall a ouvert ce matin la cérémonie officielle de la journée du Sénégal a l’expo Dubaï 2020. Accompagné de la première dame, Mme Marième Faye Sall, le Chef de l’État sénégalais a été accueilli par son Excellence Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence des EAU et commissaire général de l’Expo 2020 Dubaï. Les autorités sénégalaises étaient aussi fortement représentées lors de cette cérémonie riche en couleurs.

Le chef de l’État Macky Sall lors de la cérémonie d’ouverture, s’est réjoui de cette rencontre des « nations pour célébrer le progrès », mais aussi « pour apprendre les uns des autres, partager leurs expériences et fraternités... »

« L’expo est une vitrine pour les nations et un facteur de paix, et de dialogue de culture et de civilisation », a aussi fait savoir le Chef de l’État.

L’Exposition universelle, pour rappel, se déroule sous le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». Aussi, selon le Président Sall dans un monde d’interdépendance, et d’interconnexion, mais aussi de turbulence et de conflits violents, les peuples ont besoin d’apprendre à vivre ensemble à se comprendre et à se respecter mutuellement et aussi d’échanger pour plus de progrès et de prospérité en contrôlant l’environnement et le Sénégal adhère à ses idéaux, fera-t-il savoir.

Enfin, sur le pavillon du Sénégal situé au cœur du site de l’expo, à 20 mètres de la mythique « Al Wasl plazza », le Chef de l’État dira qu’il offre au monde un échantillon de ce que nous faisons de meilleur dans le sens du progrès et du Développement à l’image du Ter, de Smart Sénégal et du Port du futur. Trois infrastructures modernes de connexion qui renvoient au terme de l‘expo.

Un Forum économique entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis mettra fin à cette journée du Sénégal. Au-delà de la participation officielle, l’expo constitue un cadre de rencontres et d’échanges économiques et commerciaux propice à l’investissement et aux relations de partenariat, d’où la présence du secteur privé sénégalais.