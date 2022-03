Expo Dubaï 2020 : Le rush des visiteurs du Pavillon Sénégal qui dépassent à ce jour, 20.000.

L’exposition universelle de Dubaï 2020 tire à sa fin, mais l’attractivité dont l’un des pays participants, en l’occurrence le Sénégal, fait montre, peut s’expliquer par le nombre de visiteurs qui viennent découvrir les potentielles opportunités d’investissement dans le pays de la Téranga.



Cette fin de semaine, c’est au ministère de l’artisanat de boucler la dernière semaine de l’expo intitulée : « Semaine de l’Artisanat ». Le pavillon Sénégal à ce jour, est à plus de 20.000 visiteurs venus de tous les pays pour scruter et constater, de visu, ce que détient le Sénégal en matière artisanale.



Le commissaire général de l’expo Dubaï pour le Sénégal, le Dr Malick Diop ainsi que le maire de Sandiara, le directeur de l’APDA et du président du conseil de surveillance de l’Asepex, ont pris part au débriefing avec les médias pour discuter les possibilités d’investissement au Sénégal. Parmi les 20 millions de visiteurs venus de toutes les contrées du monde, le Sénégal a franchi la barre des 20.000 visiteurs /jour.



Voici quelques images prises ce dimanche, lors du passage du ministre sénégalais de l’artisanat.